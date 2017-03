Qui est Claire Nebout, l'héroïne de "Louis(e)", la série de TF1 avec un personnage trans

C'est un coup de foudre qui a rassemblé l'actrice et le journaliste en 1992. Ce dernier raconte être tombé amoureux au premier regard, après l'avoir vue dans "Association de malfaiteurs" de Claude Zidi. Dans le magazine Gala, elle raconte cette belle relation : "Je ne m'imagine pas sans lui et lui ne s'imagine pas sans moi, je pense. Je nous vois vieillir ensemble [...] Ce qui est rock'n'roll aujourd'hui, c'est de continuer à désirer celui qui partage notre vie. Je crois qu'il est plus difficile de rester."

3 Elle a eu un coup de coeur pour "Louis(e)"

"Dès que j’ai lu le script, j’ai eu un coup de cœur immédiat pour le sujet que j’ai trouvé à la fois moderne, atypique et audacieux. "J’ai pris comme un compliment qu’on me le propose" a-t-elle confié à TF1. Et d'ajouter : "La transsexualité reste encore en France un sujet tabou qui peut effrayer. Louise doit faire face à l’hostilité des siens et de la société entière. Rejetée par sa femme, violentée par des inconnus, elle va se battre envers et contre tout pour se faire accepter, éviter préjugés et rumeurs, et finir par convaincre".