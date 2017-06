Qui est Thierry Neuvic, l'énigmatique Bastien Beaufils dans "Juste un regard" sur TF1

Son regard séducteur devient sombre et mystérieux quand il quitte la comédie romantique pour le thriller. Pendant six ans, il est l'un des membres du clan mafieux corse des Paoli dans la série "Mafiosa" diffusée sur Canal + (2006-2012). Au cinéma, il tourne sous la direction de Guillaume Canet dans "Ne le dis à personne", déjà inspiré d'un roman d'Harlan Coben (2006) puis partage l'affiche de "Ne te retourne pas" avec Sophie Marceau et Monica Bellucci en 2009. Thierry Neuvic tente même l'aventure hollywoodienne et collabore avec Clint Eastwood ("Au-delà" en 2010 avec Cécile de France et Matt Damon) et Guy Ritchie ("Sherlock Holmes : Jeux d'ombres" en 2011 avec Robert Downey Jr et Jude Law).