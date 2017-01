Qui se réjouit du départ de Catherine Laborde de la météo de TF1 ? Son mari !

Que va-t-elle faire désormais ? "Je ne me lasserai jamais de regarder le ciel et de me demander comment ça va évoluer. Il y aura encore des nuages et du soleil", a répondu la pimpante sexagénaire. Elle a également évoqué un projet au théâtre, un livre sur sa mère et une "petite maison nichée au coin d’une petite île".





Formée au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, Catherine Laborde a, en effet, commencé sa carrière au théâtre à Paris en 1972. Elle compte désormais reprendre sur les planche Il était une fable, pièce qui déroule 13 fables de Jean de la Fontaine et qu’elle a déjà jouée en 2015. L’écriture est une autre des activités de Catherine Laborde, qui compte déjà six livres à son actif, dont certains autobiographiques. Elle a notamment sorti en 2007 La Douce Joie d'être trompée, éloge du couple libre et de l'infidélité.





Si de nombreux téléspectateurs regretteront ses prévisions, il y en a un qui se réjouit de ce départ : son mari ! "Il le voulait [me récupérer à plein temps]. Je m’en suis rendue compte a posteriori. Si j’ai voulu partir, c’est aussi parce que je sentais que mon entourage voulait que je parte. J’aurais pu ne pas céder. Mais c’était une sorte de décision prise à deux. Je ne pensais pas que c’était aussi important pour lui que je m’arrête de travailler", a-t-elle raconté peut-être soulagée d’avoir franchi le cap mais encore aussi visiblement touchée.