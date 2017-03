QUIZ - "Koh Lanta" : êtes-vous incollable sur le jeu d'aventure ? Relevez le défi !

La saison 17 de "Koh Lanta" arrive vendredi 10 mars sur TF1 et les 18 nouveaux candidats vont découvrir une nouvelle façon de vivre l'aventure. Ce sont maintenant trois équipes qui vont s'affronter : en plus des tribus jaune et rouge vient s'ajouter une tribue bleue. Une nouveauté qui vient s'ajouter aux précédentes qui sont apparues au cours des dernières saisons, à l'image du vote noir ou du collier d'immunité... Mais au fait, quand ce dernier est-il apparu ? Si vous avez la réponse, et que "Koh-Lanta" n'a aucun secret pour vous, répondez à notre quiz spécialement concocté pour les fans.