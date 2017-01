Rayane Bensetti fait ses adieux à la série "Clem" sur Instagram

"Et voilà les amis, Clem s'arrête pour moi et pour le personnage de Dimi, écrit le jeune comédien. Ce fut un énorme plaisir de tourner dans cette série, je vais garder des souvenirs mémorables de ce tournage ! Je vais me coucher avec des rêves plein la tête en repensant à ces trois années où Dimi est passé par beaucoup d'étapes avant de partir ! Alors merci de m'avoir fait confiance et merci de votre soutien permanent à très vite dans de nouveaux projets." peut-on lire.





L'acteur a de nouvelles ambitions et veut se tourner exclusivement vers le cinéma. "Après trois années et un vrai enjeu pour mon personnage cette année, je vais sûrement partir là-dessus. Il faut savoir se renouveler. Là je m'éclate en faisant la voix de Robin dans Lego Batman. Mon but c'est le cinéma. Après Tamara, mon premier film, j'ai reçu pas mal de propositions. J'étudie tout ça calmement pour organiser l'année prochaine" avait-il confié à nos confrères de Téléstar.