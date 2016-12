Rayane Bensetti quitte la série "Clem" : "Il faut savoir se renouveler"

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les fidèles de "Clem". Rayane Bensetti a intégré le casting de la saison 5 de "Clem" sur TF1 il y a de cela trois ans, et le jeune homme a confié à nos confrères de Téléstar avoir d’autres envies et quitter la série. "Après trois années et un vrai enjeu pour mon personnage, je vais surement partir là-dessus. Il faut savoir se renouveler : j'ai envie que ceux qui me suivent découvrent d'autres personnages."