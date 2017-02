Restos du cœur : la "Mission Enfoirés" lancée le 3 mars sur TF1

Autre absente : la maîtresse de cérémonie habituelle, Mimie Mathy, a été obligée de renoncer pour "raisons de santé". Pierre Palmade et Alizée, retenue sur la tournée Danse avec les stars, ont eux aussi déclaré forfait. Mais le public retrouvera avec plaisir Jenifer, Michael Youn, Matt Pokora, Christophe Maé ou encore Patrick Bruel. Mais également deux petits nouveaux. Cette année, Kendji Girac et Amir rejoignent la troupe. Les deux anciens de The Voice ne couperont pas au traditionnel bizutage sur scène. Et ce sera donc à découvrir dans un mois sur TF1.