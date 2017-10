Romain Duris sera le héros de l'adaptation de "Vernon Subutex" sur Canal +

Des pages à l’écran, le personnage de Vernon Subutex a désormais un visage. Canal + vient en effet d’annoncer que Romain Duris prêterait ses traits au héros de la trilogie littéraire du même nom écrite par la romancière française Virginie Despentes. A la clé, une série de 9 épisodes de 30 minutes chacun, réalisée et co-écrite par Cathy Verney, également actrice à laquelle on doit plusieurs épisodes des séries Hard et Fais pas ci, fais pas ça.





Dans Vernon Subutex, dont le premier volet est paru en janvier 2015 chez Grasset, un célèbre disquaire se retrouve à la rue avant de former une improbable communauté qui va secouer les nuits parisiennes. Depuis la sortie du dernier volet, cet été, l’auteure de Baise-Moi et Bye Bye Blondie en a vendu plus de 700.000 exemplaires.