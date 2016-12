S'il y a une série à voir en cette fin d'année, c'est "The OA"

Peu - voire pas - de promotion, une date de diffusion longtemps restée inconnue, une bande-annonce dévoilée quelques jours seulement avant la mise en ligne de la série : The OA avait tout de la série casse-gueule dont Netflix voulait se débarrasser discrètement, juste avant les fêtes. Oubliée après deux verres de champagne. Mais l'étrange œuvre imaginée par Brit Marling et Zal Batmanglij, s'est finalement - et étonnamment - révélée être l'une des séries les plus fascinantes de l'année. L'objectif était d'en montrer le moins possible, de ne pas révéler de détails de l'histoire, d'être le plus vague sur cette étrange série, de permettre au spectateur de vivre une véritable expérience vierge de toute information.









L'histoire : une jeune femme, nommée Prairie Johnson (incarnée par Brit Marling) refait surface après avoir disparu sept ans. Hospitalisée après qu'elle se soit jetée d'un pont, elle retrouve ses parents adoptifs à l'hôpital. Le plus mystérieux dans tout ça : aveugle lors de sa disparition, elle a depuis retrouvé la vue. Hantée et fragilisée, elle décide de recruter cinq personnes, égarées, blessées, abandonnées par la vie, pour qu'ils écoutent son histoire, qu'ils vivent son expérience à travers ses mots. Qu'ils comprennent la signification de "the OA", nouveau nom qu'elle semble avoir adopté.