"Safari" puis "Le Grand Méchant loup" : trois bonnes raisons de prendre une double ration de Kad Merad ce soir sur TF1

L’actrice française, disparue bien trop tôt à l’âge de 47 ans en 2013, des suites d’un cancer, s’est fait connaître dans la série de France 2, Avocats et Associés. Mais ce sont véritablement ses rôles de femme un brin peu pince-sans-rire qui lui ont permis de connaître le succès, grâce notamment à Comme t’y es belle !, Les Tuche ou encore Le Prénom, qui lui vaudra d’ailleurs le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2013. Dans Safari, réalisé par Olivier Barroux, elle incarne Magalie, une jeune femme qui fait partie d’un groupe de six touristes français désireux de découvrir l’Afrique du Sud. Mais ces derniers ignorent que Richard Dacier (Kad Merad), le guide qu’ils ont engagé, n’a pas mis les pieds dans la brousse depuis 30 ans et qu’il a peur des animaux…