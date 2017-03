"Sam" : Mathilde Seigner remplacée par Natacha Lindinger pour la saison 2 de la série TF1

TF1 ne veut pas lâcher sa série a succès et, malgré ce départ embêtant, une nouvelle actrice a été trouvée. Il s'agit, selon les informations de Puremédias, Natacha Lindinger (Vue dans Hard, Nestor Burma, Le Maître du Zodiaque) va remplacer Mathilde Seigner et reprendre le même rôle. Sam change donc de visage pour la nouvelle saison, toujours aux côtés de Fred Testot, Charlotte Gaccio, Fanny Gilles et les trois enfants de la prof rock'n'roll incarnés par Kevin Dias, Roxane Bret et Valentin Byls.





C'est la réalisatrice Gabriel Aghion (Pédale douce, La vie devant elles) qui mettra en scène les six nouveaux épisodes de la deuxième saison 2. Aucune date de diffusion n'a pour le moment été annoncée.