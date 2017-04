3 choses à savoir sur Suliane Brahim, l'héroïne de la série "Zone Blanche"

La télévision française à son Twin Peaks. Avec Zone Blanche, France 2 propose depuis le lundi 10 avril une série qui se déroule dans la petite communauté de Villefranche, au beau milieu d'une immense forêt. Les mystères, meurtres et disparitions font le quotidien de cette petite ville. Palpitant... Alors, avant la diffusion des épisodes 3 et 4, ce soir à partir de 21h, on vous en dit un peu plus sur Suliane Brahim, l'héroïne de Zone Blanche.