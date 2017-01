"Saturday Night Live" pour les nuls : tout ce qu’il faut savoir sur le show culte adapté par M6

En 42 ans, ils se sont bousculés sur la scène du SNL. Si la popularité de certains humoristes n'a pas traversé les frontières états-uniennes, la cote de nombreux autres a explosé après leur passage dans l'émission. Un peu à la manière du "Théâtre de Bouvard" en France (oui, on ose la comparaison). Eddie Murphy (4 saisons), Adam Sandler (5 saisons), Chris Rock (3 saisons), Bill Murray (4 saisons), Mike Myers (7 saisons), Will Ferrell (7 saisons) et Dan Aykroyd (4 saisons) ont fait partie de l'équipe régulière de comédiens du show. Billy Crystal, Ben Stiller et Robert Downey Jr y sont passés le temps d'unée année.





L'incroyable duo Amy Poehler (8 saisons) et Tina Fey (6 saisons) a également fait les beaux jours du programme, au même titre que Kristen Wiig et Maya Rudolph (7 saisons toutes les deux), les héroïnes du film Mes meilleures amies. Après avoir quitté le cast de "SNL", Seth Meyers (13 saisons) et Jimmy Fallon (6 saisons) ont même décroché leurs propres late-shows, parmi les plus regardés outre-Atlantique aujourd'hui.