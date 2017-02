"Scary Baba Hotel" : Cyril Hanouna prépare un film avec Jean-Luc Lemoine

L'histoire est déjà connue : Hanouna et ses chroniqueurs se rendent chez un notaire et apprennent la mort d'un de leurs plus fervents fans. Dans son testament, il écrit vouloir léguer son hôtel de campagne à ses idoles, qui s'y rendent sans savoir qu'un drame est sur le point d'avoir lieu : "On arrive là-bas, et dès le premier soir, il y a un meurtre. Il y en a un qui veut récu­pé­rer tout l'hôtel pour lui, donc il va essayer d'élimi­ner tous les chro­niqueurs et moi" raconte-t-il.





Une histoire "très simple et très drôle" indique l'animateur de "TPMP", qui devrait trouver un équilibre entre comédie et thriller. A voir si Gilles Verdez, Jean-Michel Maire, Matthieu Delormeau, Capucine Anav, Isabelle Morini-Bosc ou encore Enora Malagré garderont le rôle qu'ils jouent dans l'émission de C8. Dans tous les cas, les fanzouzes devraient être aux anges. Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna s'attaque au cinéma, il est apparu dans La vérité si je mens 3, Les Nouvelles aventures d'Aladin et Pattaya.