"Scènes de ménages" : Audrey Lamy et Loup-Denis Elion (Marion et Cédric) quittent la série

Clap de fin pour Marion et Cédric. leurs interprètes, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, ont annoncé leur départ de Scènes de Ménages sur leur compte Twitter. Il s'agit du premier couple à quitter le programme depuis son lancement en 2009. Mais que les fans se rassurent, les poussins ne disparaîssent pas tout de suite, ils ont tourné les épisodes de la saison 9, et ne partiront qu'en juin 2018.