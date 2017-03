"Scrubs", "Buffy contre les vampires", "Community"... Les cinq meilleurs épisodes musicaux de séries

La comédie musicale est l'un des piliers de la culture américaine, et il n'y a pas un jour sans que des milliers de personnes ne se rendent à Broadway à New York pour un spectacle inoubliable. Et il y en a pour tous les goûts. C'est donc en toute logique que les séries US se sont emparées de la chose, pour offrir aux fans des événements mémorables avec des épisodes musicaux spéciaux. Cette semaine c'est la CW qui s'y est collé avec un crossover entre The Flash et Supergirl, qui a permis à ses deux stars - Grant Gustin et Melissa Benoist - de pousser la chansonnette. LCI a sélectionné cinq épisodes marquants où la musique a rythmé l'action.