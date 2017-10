SEPT A HUIT - Pourquoi Gérard Depardieu accuse-t-il la justice d’avoir tué son fils Guillaume ?

Interrogé par Thierry Demaizière dans "Sept à huit" diffusé dimanche soir sur TF1, le géant du cinéma français ne mâche pas ses mots : "C’est l’acharnement d’une juge d’application qui a été pour beaucoup dans le désordre qu’a vécu Guillaume par la suite. Pour 2 grammes d’héroïne qu’on condamne un enfant de 15 ans à 3 ans de prison ferme... "





De quoi parle-t-il exactement ? En 1988, Guillaume Depardieu est condamné à trois ans d’emprisonnement pour usage, importation et trafic d’héroïne. Il a 17 ans - et pas 15 comme le dit son père-. Incarcéré à maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, il bénéficie d’une libération conditionnelle et sort 18 mois plus tard. "Je m'attendais à ce que l'on me soigne et on me fout au trou!", racontera-t-il en 1998 à Libération.





Cette lourde peine va marquer le début d’une série de déboires judiciaires, avec notamment une autre condamnation en 2003 à neuf mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l’épreuve avec obligation de soins pour avoir tiré un coup de feu après une bagarre avec un admirateur dans une rue de Trouville.