Séries Mania 2017 : "10 pour cent", "Legion", Justin Theroux, "Sense8"... Tout le programme, et c'est du lourd

En tout, 59 séries, dont 31 en avant-première, seront diffusées pendant les 11 jours du festival, parmi les 300 visionnées par l'équipe de Séries Mania au cours des derniers mois. 10 fictions s'affronteront dans la compétition officielle : 4 Blocks (Allemagne), Born to Kill (Royaume-Uni), Broken (Royaume-Uni), I Love Dick (Etats-Unis), I'm Dying Up Here (Etats-Unis), Kim Kong (France), Monster (Norvège), Ride Upon the Storm (Danemark), Seven Types of Ambiguity (Australie) et Your Honor (Israël). Pas moins de 14 pays sont représentés tout au long de l'événement, dont le Japon et la Russie qui font leur première apparition dans la sélection.





Cette huitième édition proposera de nombreuses séries américaines (la saison 2 de Sense8 et Master of None, Atlanta, The Leftovers, American Gods, Legion, The Good Fight, Search Party, entre autres...) et françaises (avec la saison 2 de Dix Pour Cent, la troisième du Bureau des Légendes ou encore Hero Corp). Une carte blanche sera laissée à Julianna Margulies, également invitée d'honneur, qui présentera ses deux épisodes préférés d'Urgences. Séries Mania se met au culte et proposera des séries du passé dont Queer as Folk, Buffy contre les vampires (dont certains épisodes seront projetés en plein air) ou encore Master of Horror.





Pour découvrir l'intégralité du programme, rendez-vous ici.