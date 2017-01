"The Magicians" : nous avons vu les premiers épisodes de la saison 2 et c'est une réussite

Le passage à l'âge adulte est un thème central de The Magicians, comme il a pu l'être pour Buffy contre les Vampires. Quentin et ses amis sont balancés dans ce nouveau monde qu'ils ne connaissent pas et quittent le confort de Brakebills, leur université. Leurs pouvoirs deviennent plus délicats à maîtriser et à apprendre et l'entraide est plus que jamais de mise, alors qu'ils doivent gérer différents problèmes chacun de leur côté. A l'image de la première saison, ce deuxième chapitre nous offre des épisodes très différents les uns des autres. Mais Sera Gamble et John McNamara - les deux créateurs de la série - parviennent cette fois-ci à trouver le parfait équilibre entre les différentes histoires et la diversité des épisodes.





Cette saison 2 est plus mature, plus drôle, plus sombre, plus violente, plus folle, plus humaine et plus surprenante. L'ambition est montée d'un cran et les épisodes nous offrent de nombreux moments épiques. Un vrai divertissement intelligent et inspiré. Si nous avions comparé The Magicians à un Harry Potter sous LSD lors de la saison 1, la série est bien plus unique cette année et pourrait devenir culte dans son genre. Au point de s'élever au niveau de Buffy ? Qui sait...