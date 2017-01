Reese Witherspoon en a "assez" des rôles "ingrats" pour des actrices "incroyables"

"Big Little Lies", l'une des séries les plus attendues de la saison, dont le scénario est signé David E. Kelley ("Ally McBeal", "Goliath") est la première participation importante de Reese Witherspoon à une production télévisuelle. En plus d'être une des actrices les plus en vue à Hollywood, la comédienne oscarisée pour "Walk the line" est devenue une productrice de premier plan qui s'est donné pour mission de développer des films avec des rôles principaux féminins, comme ceux du film multiprimé "Gone Girl". Elle a raconté s'être retrouvée régulièrement pendant des années la seule femme sur les plateaux de tournage, parlant de "syndrome de la Schtroumpfette", une tendance des oeuvres de fiction à ne comprendre qu'un seul personnage féminin.