"Sherlock" : fuite du dernier épisode en Russie, une erreur ?

Le 15 janvier dernier, la BBC diffusait "The Final Problem", le troisième et dernier épisode de la saison 4 de Sherlock, très attendu par les fans après le terrible cliffhanger à la fin de "The Lying Detective". Les téléspectateurs russes ont la chance de pouvoir regarder ces épisodes au même moment que les Anglais, grâce à la chaîne Channel One, qui propose la série en simultané. 24h avant, une version pirate doublée en russe a cependant a été mise en ligne, et certains fans ont eu le malheur de se faire spoiler sur les réseaux sociaux.





Sur Twitter, Sue Vertue, productrice de la série britannique, a demandé aux fans d'être prudents et d'éviter les éléments révélés et les photos qui tourne sur internet, en attendant la diffusion de l'épisode : "La version russe de l’épisode de Sherlock “The Final Problem” a été illégalement mis en ligne. S’il vous plaît, ne le partagez pas. Vous vous en sortiez si bien jusqu’ici, sans spoiler. Il est bientôt là."