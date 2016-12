"Sherlock" : la saison 4 s'annonce plus sombre que les précédentes

La saison 4 de Sherlock débarque ce dimanche 1er janvier avec “The Six Thatchers”, son premier épisode, et les fans doivent s'attendre à des enquêtes au ton différent de celui des saisons précédentes. Sherlock (Benedict Cumberbatch), Watson (Martin Freeman) et Mary (Amanda Abington) "vivent les meilleurs moments de leur vie. Dans les séquences modernes de l'épisode The Abominable Bride (diffusé en janvier dernier, ndlr) on les voit rire et tout va bien pour eux".





Mais cette période de bonheur semble terminée. Dans une interview accordée au site américain Entertainment Weekly, Steven Moffat, producteur et co-créateur de la série, a assuré que les choses vont rapidement aller mal : "Ils sont tous drogués à l'adrénaline, et il ne fait aucun doute que les choses vont se dégrader. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre une vie pareille en imaginant que tout va aller bien pour eux. Il y a des conséquences. Ce n'est pas un conte de fées et cette saison 4 va être vraiment sombre".