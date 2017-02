"Stranger Things" : la saison 2 débarque à Halloween et dévoile ses premières images lors du Super Bowl

C'est une information de taille que nous dévoile ce premier trailer : la deuxième saison de Stranger Things sera diffusée à Halloween, comme l'indiquent les dernières secondes de la vidéo. Soit plus d'un an après la saison 1, qui a débarqué sur Netflix le 15 juillet dernier. Et elle nous promet de nouveaux épisodes épiques.





"Le monde tourne à l'envers" nous annonce la bande-annonce et Will (Noah Schnapp), revenu de cet univers terrifiant, a des visions d'une menace encore plus grande que le Demogorgon : une créature gigantesque apparaît dans le ciel sombre et oragé de la petite ville d'Hawkins. Une nouvelle mission attend donc nos petits héros, affublés de costume de Ghostbusters. Oui, les références aux années 80 sont toujours aussi présentes.