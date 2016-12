"Stranger Things", "Westworld", "Black Mirror"... Cinq personnages qui ont marqué l'année séries 2016

S'il y a bien un personnage qui a secoué la planète série cette année, c'est bien lui. Arrivé dans le dernier épisode de la saison 6 de The Walking Dead, et devenu l'un des personnages principaux de la saison 7, Negan a choqué - pour certains - et impressionné - pour d'autres (les plus psychopathes d'entre nous) - par sa cruauté. En quelques coups de batte controversés, il s'est débarrassé de deux personnages aimés des fans de la série. Il a mis à terre toute une communauté, et une bonne partie des téléspectateurs. Depuis, The Walking Dead enregistre des baisses importantes dans ses audiences. Jeffrey Dean Morgan reste un excellent acteur et s'éclate dans son rôle, malgré quelques passages proches de la caricature.