"Suits : avocats sur mesure" : un spin-off centré sur la géniale Jessica Pearson en préparation

Cependant, Gina Torres a rejoint entre temps la saison 2 de la série The Catch, qui débute aux Etats-Unis le 9 mars prochain, et apparaîtra dans plusieurs épisodes, dès le 30 mars. L'actrice a également reçu de nombreuses offres pour tourner dans des pilotes au printemps prochain. En attendant de connaître sa décision, de reprendre son rôle de Jessica Pearson ou continuer sur une autre voie, la saison 6 de Suits est actuellement diffusée aux Etats-Unis et une saison 7 a déjà été commandée.





Gina Torres est une valeur sûre du petit écran américain depuis le milieu des années 90 et s'est illustrée dans de nombreuses séries. Depuis Cleopatra 2525, en 2000, elle n'a plus été l'actrice principale de sa propre série : il est temps que ça change. Avec ce spin-off centré sur Jessica, USA Network proposerait un nouveau programme porté par une femme noire et ferait avancer la diversité du paysage télévisuel américain, qui, s'il est en évolution constante depuis quelques années, a encore besoin de ce genre de personnages.