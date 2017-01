VIDEO - L’actrice de Dalida fait un malaise en direct dans le Grand Journal

Tout semblait bien se passer quand soudainement, Sveva Alviti a été prise de convulsions et a fait un malaise en direct. Sur le plateau, on se précipite pour lui porter secours et l'animateur du programme Victor Robert rend l'antenne. Après une dizaine de minutes, Victor Robert a repris le direct et indiqué que Sveva Alviti "va bien et se repose".





Malgré tout, l’émission n’a pas repris. Tout juste a-t-on entendu Lisa Azuelos et Orlando expliquer à quel point Sveva Alviti s'est investie dans son rôle, dont elle n'était "peut-être pas sortie". "Elle s'est donnée à fond pendant la période de promo et elle est hyper sensible".