Tatiana Silva : découvrez la nouvelle présentatrice météo de TF1 et LCI

Née à Bruxelles le 5 février 1985, et actuellement présentatrice météo sur des chaînes belges et françaises, Tatiana Silva a fait ses débuts à la télévision sur la chaîne RTBF en 2009. Elle a animé sur cette antenne plusieurs émissions, en particulier "Printemps, grandeur nature", un grand rendez-vous éco-citoyen, et propose encore aujourd’hui une chronique mensuelle culturelle dans l’émission "C’est du Belge", ainsi qu’une chronique hebdomadaire axée sur le bien-être et le développement durable dans le magazine "Vis ta mine".





Son recrutement fait suite au départ de Catherine Laborde le 1er janvier.