Tatiana Silva, nouvelle miss météo de TF1 et LCI : "une chance d'être coachée par Louis Bodin et Evelyne Dhéliat"

Pour Evelyne Dhéliat, présenter la météo sur TF1, c'est une préparation de longue haleine : "Ce n'est surtout pas, j'arrive devant la carte et je fais la météo, on est responsable de A à Z". Et par dessus tout il faut comme le dit la présentatrice, maîtriser "ce fichu fond vert" pour savoir placer les différentes régions et villes de la France. Sans oublier personnne. Pour que la mayonnaise prenne, il faut donc être concis, chaleureux et savoir de quoi on parle. "La présence est importante, on entre chez les gens, on fait un peu parti de leurs familles ou de leurs amis", ajoute-t-elle. Mais Evelyne Dhéliat ne se fait pas de souci : "Tatiane est une bosseuse, c'est essentiel".





Rendez-vous donc vendredi à 13h50 sur TF1 pour le premier bulletin météo de Tatiana Silva !