TF1, large vainqueur des audiences télé en 2016

Depuis des décennies, TF1 est le grand leader des chaines les plus vues en France. L’année 2016 ne déroge pas à la règle, comme le confirme le classement des 100 meilleures audiences de la télévision publié par Le Parisien ce mardi soir.





Sur les cent programmes ayant attiré le plus de téléspectateurs, TF1 en détient 90 (contre 98 en 2015 et 95 en 2014), M6 en décroche 9 et France 2, un seul. La première chaine française doit beaucoup à ses télé-crochets, tels que "The Voice" et "Koh-Lanta", ses fictions made in France (Sections de recherche, Le secret d’Elise, Sam…) et ses matches de football.