TF1 va diffuser la mini-série "Dirty Dancing"

TF1 vient d'annoncer l'acquisition de la mini-série Dirty Dancing, que prépare actuellement la chaîne américaine ABC. Elle est adaptée du film original d'Emile Ardolino sortie en 1987, avec deux nouveaux acteurs dans les rôles de Johnny et Bébé. C'est Abigail Spencer, l'actrice de Little Miss Sunshine, qui reprendra le rôle de Bébé tenu par Jennifer Grey, et le danseur Colt Prattes, qui sera Johnny, et prendra donc la suite du regretté Patrick Swayze. Cette nouvelle version sera diffusée au cours de l'année 2017.