"The Affair" reviendra pour une saison 4... et aussi la dernière ?

Les querelles amoureuses vont continuer une année de plus du côté de Showtime. La chaîne câblée américaine vient de renouveler The Affair pour une saison 4. Une annonce faite par son président David Nevins, à l'occasion d'une conférence de presse à Pasadena à Los Angeles, alors même que la saison 3 est toujours en cours de diffusion. Si aucune date n'a pour le moment été annoncée, les fans ont rendez-vous le 29 janvier prochain pour l'épisode final de la saison 3.





Depuis le 20 novembre dernier, Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney et Joshua Jackson ont été rejoints par la frenchie Irène Jacob pour les intrigues bien sombres de cette troisième saison. Noah (West) se retrouve en prison - et en sort dans le premier épisode - après avoir avoué être responsable de la mort de Scotty, Helen (Tierney) essaye de gérer l'instabilité de sa vie, tandis qu'Alison (Wilson) ne voit plus vraiment sa fille, élevée par Cole (Jackson) et Luisa (Catalina Sandino Moreno) à Montauk.