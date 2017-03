"The Big Bang Theory" : le spin-off a trouvé l'acteur qui incarnera Sheldon enfant

La chaîne américaine CBS n'a pour le moment pas commandé le projet en série et les négociations sont toujours en cours. Du côté de The Big Bang Theory, la saison 10 est actuellement en diffusion et deux nouvelles saisons sont en discussion. Un élément bloque : le salaire des stars. Alors que Melissa Rauch (Bernadette) et Mayim Bialik (Amy) ne gagnent que 200.000 dollars par épisode, Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Raj) et Simon Helberg (Howard) alignent chacun 1 million. Selon Variety, ces derniers auraient accepté de diminuer leur salaire de 10% pour permettre aux actrices de gagner plus (450.000 dollars chacune).