"The Crown" saison 2 : quand Dexter devient JFK

La saison 2 de The Crown se déroulera dans les années 60, après la crise du Canal de Suez et avant la démission du Premier Ministre britannique Harold Macmillan. La première, disponible sur Netflix depuis le 4 novembre dernier, se passait dans les années 50, décennie du couronnement de la jeune Elisabeth II après le décès de son père. C'est en juin 1961 que JFK et Jackie Kennedy se rendent à Londres pour y rencontrer la reine.





Une recrue de choix pour The Crown - où a récemment été enrôlé Matthew Good dans la peau d'Antony Armstrong-Jones, le mari de la Princesse Margaret -, qui a été sacrée meilleure série dramatique aux derniers Golden Globes et a remporté le trophée de la meilleure actrice pour Claire Foy. Car Michael C. Hall a fait les beaux jours de HBO et Showtime avec ses rôles cultes de David Fisher, dans Six Feet Under, et Dexter Morgan, dans Dexter. Malgré une conclusion absurde et ringarde pour son dernier personnage, l'acteur reste une valeur sûre du petit écran.