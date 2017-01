"The Game of Love", "10 couples parfaits" : en 2017, la téléréalité va encore mettre l’amour à rude épreuve

Love is in the air… Dès ce soir, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir le premier volet des portraits de la prochaine saison de "L’amour est dans le pré". Une émission incontournable qui promet de belles audiences à la chaîne. Forcément, ça inspire. En décembre dernier, C8 lançait "L’amour food", un programme à mi-chemin entre dating et cuisine. A l’arrivée, un four au rayon des audiences, en dépit de la présence en générique d'une candidate aperçue sur le site porno amateur Jacquie et Michel. Et une déprogrammation logique au bout de deux soirées.





Reste qu’on va encore (beaucoup) roucouler à la télé en 2017. Et pas toujours de manière très discrète. A des années lumières des paysans timides de Karine Le Marchand, NRJ12 lance ce lundi à 18h45 "The Game of Love", une téléréalité qui voit quatre couples s’envoler pour les plages du Mexique. Mélangés à six célibataires, ils vont devoir cacher leur relation, au prix des pires tentations. A la clé, 50 000 euros tout de même. Le prix de la fidélité, en quelque sorte.