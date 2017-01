"The New Celebrity Apprentice" revient ce soir : l’ombre de Trump va-t-elle plomber les audiences ?

Donald Trump en fait sa punchline la plus célèbre. Le désormais culte "Tu es viré !" aura-t-il toujours sa place dans la nouvelle saison de "The New Celebrity Apprentice", qui démarre ce lundi sur NBC ? De Jimmy Fallon à Matt Lauer, les plus grands animateurs américains ont bien tenté de tirer les vers du nez d’Arnold Schwarzenegger, l'ancien gouverneur de Californie devenu "nouveau boss" de l’émission de télé-réalité initié par le prochain président des Etats-Unis, en reprenant les répliques célèbres du Terminator – "Hasta la vista baby", "I’ll be back". Sans succès. Mais cette interrogation est peut-être la plus anecdotique que soulève cette salve de huit épisodes inédits.