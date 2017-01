"The New Celebrity Apprentice" : Schwarzenegger a-t-il "terminé" les audiences en prenant la suite de Trump ?

Le "You're fired" ("tu es viré!") de Donald Trump est désormais de l'histoire ancienne. C'est avec une toute autre réplique, déjà culte depuis bien longtemps, qu'Arnold Schwarzenegger dit au revoir à ses premiers candidats. "Vous êtes terminé, hasta la vista baby", a lancé l'ancien Terminator lors de la première émission de la quinzième saison de "The New Celebrity Apprentice", diffusée lundi soir sur NBC. Le Governator, qui a rappelé ces dernières semaines qu'il s'agissait maintenant "du show d'Arnold et non de Donald", a bien tenu son rôle de "nouveau boss" à en croire les commentateurs et les réactions sur les réseaux sociaux.