"The New Celebrity Apprentice" : Trump et Schwarzenegger s'écharpent sur Twitter

Et de poursuivre : "Tant pis pour la star du cinéma, et ce n'était que la saison 1 comparée à la saison 14. Maintenant, comparez-le à ma saison 1. Mais on s'en fiche, il a soutenu (John) Kasich & (Hillary) Clinton". Donald Trump aurait-il un peu de rancoeur envers l'ancien gouverneur de Californie ? Il faut croire. Arnold Schwarzenegger n'avait pas soutenu sa candidature à la Maison-Blanche. Les audiences de l'épisode diffusé ce lundi étaient, il est vrai, décevantes. L'émission a intéressé 4,9 millions de curieux, soit 22% de moins que le dernier lancement de saison il y a deux ans. Mais comme le rappelle TV Line, "The New Celebrity Apprentice" faisait face ce lundi au Rose Bowl et au Sugar Bowl, deux matchs majeurs de football universitaire. Ce qu'oublie de mentionner Donald Trump.