"The Voice 6" : on a testé la réalité virtuelle qui va envahir votre salon cette année

MYTF1 VR vous permettra aussi de vivre d'autres programmes à 360 degrés comme Ninja Warriors, des documentaires, des reportages du JT ou des sujets de LCI. L'application propose également Sergent James, un court-métrage immersif réalisé tout spécialement. Projetez-vous dans une chambre d'enfant, caché sous le lit. Et si vous n'avez ni Google Cardboard ni casque Samsung Gear VR, pas d'inquiétude ! Vous pourrez tout aussi bien en profiter avec votre simple smartphone, en tournant autour de vous. Il est également possible de télécharger le contenu pour le consulter plus tard et se faire une bibliothèque de vidéos à 360°.