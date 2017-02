"The Voice 6" : ce qu'il ne fallait pas rater de cette première soirée

Originaire de Gruissan, Will Barber, 31 ans, a interprété un "Another Brick in the wall" de Pink Floyd. Barbu, tatoué, une voix rauque... Will Barber a la dégaine rock n'roll mais pas seulement. Il en a l'attitude et l'essence. Un talent pur sucre qui a fait bondir Zazie dès les premières secondes de sa chanson. Et qui l'a fait bondir une seconde fois lorsque Will Barber l'a choisie comme coach.