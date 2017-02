"The Voice 6" : "Musicalement c’est encore plus intense", annonce Mika

Quant aux téléspectateurs, ils ne seront pas en reste puisque TF1 leur proposera de vivre pleinement l'expérience "The Voice" comme s'ils y étaient. Grâce à l'application The Voice VR et un casque de réalité virtuelle (ou un téléphone portable), vous pourrez vous glisser dans la peau d'un cinquième juge durant les auditions à l'aveugle et découvrir un décor virtuel à 360 degrés. Si le talent vous plaît, vous aurez même la possibilité de vous retourner pour le voir. Comme si vous y étiez on vous dit.