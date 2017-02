"The Voice 6" : nouvelles règles des auditions à l'aveugle, nouveau coach... Demandez le programme

On avait pris l'habitude de voir les candidats malheureux échanger quelques mots avec leurs bourreaux d'un soir lors des auditions à l'aveugle. C'est désormais fini. Ceux qui n'auront vu aucun fauteuil se retourner sont cette année invités à quitter la scène sans même avoir pu saluer les coachs. Une nouvelle règle qui "dérange" Florent Pagny, le seul à être présent depuis le début de l'aventure. "Quand on ne se retourne pas tous les quatre, on parle entre nous, on dit pourquoi on n'a pas appuyé, puis éventuellement, on reconnaît des qualités. Je suis quelqu'un de franc, je préfère dire les choses en face", lâche-t-il dans une interview à TV Mag. "Il y a un petit côté fuyant qui me dérange dans cette règle", poursuit-il.