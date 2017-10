THE VOICE KIDS - Les derniers mots touchants entre Angelina et Patrick Fiori après sa victoire

Angelina a fait la différence avec son titre de Stromae "Tous les mêmes" et " All in you" de Synapson. Avec son indéfectible sourire, le jeune fille a fait vibré la salle. Tout en humour, avec son ours géant rose sur scène à ses côtés, la jeune fille a offert au public présent et aux téléspectateurs un "rendez-vous, rendez-vous" enchanteur. ""Elle est exceptionnelle", résume Patrick Fiori. "Tu as été parfaite, ma princesse !". "Elle est pétillante. Elle interprète", estime un Matt Pokora sous le charme. "Quel talent, quelle voix ! J’aime tout", lui lance Jenifer.