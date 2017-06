"Ce n’est qu’un au revoir" : Matt Pokora confirme son départ de The Voice, découvrez sa mise au point

"Vous avez entendu tout et n'importe quoi depuis quelques semaines et surtout du n'importe quoi..." Visiblement agacé par les rumeurs de départ et surtout les raisons qui en découlent, Matt Pokora a choisi de s’exprimer sur son compte Instagram. "Je ne serai pas de la partie pour les prochaines saisons The Voice/The Voice Kids (excepté la saison des kids déjà enregistrée et qui sera diffusée à la rentrée) pour la simple et bonne raison que tout était convenu ainsi depuis le départ ! Ma longue tournée se terminant en fin d'année m'empêchant de participer aux tournages des prochaines saisons", a-t-il écrit en légende.