"The Walking Dead" : ce qui nous attend pour le final de la saison 7

Rappelez-vous, le 3 avril dernier, des millions de fans de The Walking Dead ont attendu tout l'épisode final de la saison 6 pour découvrir l'identité de la victime de Negan. Un événement très attendu... Qui n'a finalement pas eu lieu ce soir-là. Il a fallu attendre plusieurs mois avec l'arrivée de la saison 7 pour voir le psychopathe incarné par Jeffrey Dean Morgan détruire Glenn et Abraham à coups de batte de baseball. Une frustration et une colère qui ont sans doute joué sur les audiences de cette nouvelle saison, qui n'ont cessé de baisser au fil des semaines.





Cette fois, pas question d'affaiblir un peu plus la popularité de la série.Scott Gimple, le showrunner, a assuré au site américain Entertainment Weekly que la saison 7 ne se terminera pas sur des questions sans réponses. Une vraie conclusion est à attendre. "Ce sera excitant et très émouvant, et je pense qu'il y aura de la place pour un peu d'humour. La tension va monter, monter, monter pour finalement exploser. Et si cet épisode promet une suite - parce qu'il y a encore beaucoup à dire - il y a une fin".