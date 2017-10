"The Walking Dead" : la saison 8 tient-elle la formule magique pour redresser la barre ?

"On espère que les gens qui disaient ne plus jamais vouloir regarder la série vont revenir, explique au New York Times le comédien Jeffrey Dean Morgan alias Negan. Parce qu’ils vont avoir de belles récompenses." Sa mort ? Sans doute pas. Dans la BD de Robert Kirkman, le personnage est non seulement toujours en vie. Mais sa relation avec le shérif Rick Grimes et son fils Carl devient de plus en plus complexe, sinon ambigüe. Avant d’en arriver là, il va y avoir de la bagarre. Beaucoup de bagarre.





La découverte du premier épisode de la saison 8, diffusé dimanche soir aux Etats-Unis (ce lundi en France sur OCS), laisse penser que l'armée de scénaristes et réalisateurs aux commandes de la série, tournée comme les précédentes dans la chaleur de la campagne de Géorgie, a opté pour une tonalité résolument guerrière. Associés aux habitants des communautés voisines, le Royaume et la Colline, les survivants d’Alexandria s’unissent en effet pour mener l’offensive contre Negan et ses Sauveurs.