"The Walking Dead" : le cascadeur gravement blessé après une chute sur le tournage de la saison 8 est mort

The Walking Dead est en peine. La saison 8, actuellement en cours de tournage avant une diffusion en octobre prochain, vient d'être arrêtée. Le cascadeur John Bernecker a été victime d'une chute de plus de six mètres en atterrissant sur un sol en béton. Gravement blessé, il a été rapidement transporté dans un hôpital d'Atlanta pour être placé en soin intensif. Après plusieurs annonces contradictoires, il a finalement été annoncé mort.





À la suite de ce grave accident, la chaîne américaine a publié un communiqué, suivi de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. "Nous sommes dévastés de vous apprendre que John Bernecker, un talentueux cascadeur pour la série The Walking Dead et de nombreuses autres séries et films, souffre de blessures sérieuses après un tragique accident sur le tournage. Nos prières vont avec lui et sa famille." Lauren Cohan, qui incarne Maggie, y est allée de son message sur Twitter : "Chère famille The Walking Dead, n'oubliez pas John Bernecker, notre cascadeur, et sa famille dans vos prières aujourd'hui".