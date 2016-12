"The Walking Dead" : Michael Rooker (Merle) pense savoir comment la série va se terminer

"Des rails… qui s’étirent vers l’horizon et se fondent dans un coucher de soleil. De dos, un individu marche au milieu de ces rails. Vous réalisez qu’il s’agit de Carl… adulte. Personne avec lui, il est seul. Et alors qu’on l’entend parler en voix off, vous comprenez que durant toutes ces saisons, c’est son passé qu’il nous racontait. Tout le monde est mort. Il est le seul survivant et marche seul vers le soleil couchant. Et c’est la fin de la série." a-t-il raconté devant les fans.





Carl prend du galon dans cette saison 7 de The Walking Dead, et il est même l'un des seuls à faire face à Negan (Jeffrey Dean Morgan) sans trembler. Rick, lui, s'est soumis, avant de se rendre compte qu'une rébellion était possible. Le fiston au chapeau de cowboy risque d'avoir un rôle de plus en plus important dans l'histoire... A moins que Chandler Riggs, son interprète, ne dédice de quitter la série ? L'acteur de 17 ans doit renouveler son contrat mais pense sérieusement à reprendre ses études.