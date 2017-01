"The Walking Dead" : quand Lennie James (Morgan) s'en prend aux méthodes de tournage de la série

Il déplore le fait d'avoir été seul lors du tournage de cette première partie de saison, loin des autres acteurs de la série : "C’était insupportable parce que je ne voyais personne. Comme nous avons tourné les séquences du Royaume dans un endroit complètement différent de celui où ils filmaient Alexandria, la Colline et les Sauveurs, on était tous éloignés les uns des autres." L'arrivée de Negan a changé les choses, la dynamique de The Walking Dead, et les scénaristes ont souhaité axer l'intrigue sur Negan et ses Sauveurs.





Mais son cas n'est pas isolé et il confie que ses petits camarades sont dans la même situation : "Si vous parlez à n’importe qui du casting de The Walking Dead, vous saurez que tout le monde s’entend bien et qu’on aime traîner et sortir ensemble. Mais ils filmaient à des heures absurdes et comme on avait beaucoup d’heures libres – à un moment, j’ai carrément eu trois épisodes sans rien faire – j’ai eu envie de quitter la ville, comme tous les autres".