"The Walking Dead" : découvrez un nouvel extrait de la 2e partie de la saison 7

Comme le laisse entendre cette nouvelle bande-annonce, la team Rick est prête à tout pour éliminer Negan, au risque de tuer des personnes innocentes. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile car leurs ennemis sont bien plus nombreux et lourdement armés. La stratégie de Rick est donc de s’approvisionner en armes, en nourriture mais surtout, de recruter de nouveaux combattants. Pour cela, ils pourront compter sur Jesus, qui leur présentera Ezekiel à la tête du Royaume. Si on prend aussi en compte leur alliance avec la Colline quasiment dirigée par une Maggie déterminée et pleine de rage, on obtient une équipe qui pourrait être suffisamment solide pour vaincre les "Saviors" de Negan.





Il faudra cependant rester prudent car Negan a bien plus de soldats que les trois communautés réunies, mais pas de panique, selon le synopsis : "Rick rencontre une nouvelle communauté". On peut donc espérer une victoire, même si cela prendra du temps. Dans tous les cas, cette deuxième partie de saison promet d’être sanglante et extrêmement périlleuse. On parle de "The Walking Dead", les morts pourraient donc être nombreuses et nous pourrions même à nouveau perdre des personnages clefs de la série.