"The Walking Dead" : 3 choses à savoir sur Sonequa Martin-Green, l’interprète de Sasha

Originaire de Russellville, dans l’Alabama, Sonequa Martin-Green alterne cinéma et télévision depuis 2005. Sur le grand écran, des seconds rôles peu marquants. Sur le petit, des apparitions dans des série à succès comme Law & Order, The Good Wife, Gossip Girl ou encore Once Upon A Time. Mais c’est le rôle de Sasha Williams, la sœur de Tyreese, apparue dans la saison 3 de The Walking Dead qui va faire d’elle une star. A l’origine, elle avait auditionné pour le rôle de Sasha, finalement décroché par Danai Gurira. Fan de la comédienne, le showrunner Glenn Mazzara créera donc le personnage de Sasha rien que pour elle.